Législatives 2024. Dans la sixième circonscription de Seine-Maritime, le député communiste sortant Sébastien Jumel distancé par le candidat du Rassemblement national Patrice Martin

"La dynamique est de notre côté aujourd'hui", lance Patrice Martin, le candidat du Rassemblement national, arrivé en tête du premier tour des législatives, dimanche 30 juin avec 44,91% des suffrages exprimés, c'est-à-dire près de 17 points de plus qu'en 2022, alors qu'il était déjà candidat face à Sébastien Jumel.

Le député communiste sortant est, lui aussi, conforté en nombre de voix (près de 4 000 de plus par rapport à 2022). Ce qui s'explique surtout par le regain de participation pour ce scrutin anticipé. "La question qui nous est posée dimanche prochain est claire, le 7 juillet, voulez-vous voter pour un député qui a les valeurs républicaines chevillées au corps ? Dans ce cas-là il faut voter Jumel", lance le communiste d'un ton grave. Ce dernier qui accuse plus de 10 points d'écart sur son adversaire d'extrême droite, appelle clairement au barrage contre le Rassemblement national. "Est ce que vous voulez choisir pour un député qui vous reçoit, qui vous entend, un député connu et reconnu qui a comme seule boussole l'intérêt du territoire, insiste-t-il, ou est ce que vous voulez un député anonyme, un député fantôme ?" lance-t-il à l'encontre de son adversaire Patrice Martin.

"Je suis droit dans mes bottes et j'ai toute ma place à l'Assemblée nationale", rétorque le candidat du Rassemblement national qui fustige l'appartenance du candidat Sébastien Jumel à la nouvelle alliance de gauche, Nouveau Front populaire. "Même s'il ne l'affiche pas, poursuit Patrice Martin, je me suis aperçu qu'il était très fidèle au groupe Nupes… Quand on voit le comportement de La France insoumise à l'Assemblée nationale…"

Appel au rassemblement

"Nous voulons rassembler à droite mais aussi à gauche parce qu'il ne faut pas mettre les Français les uns contre les autres, ce que fait justement le Nouveau Front populaire, renchérit Patrice Martin, il va falloir qu'on s'unisse pour relever la France."

Sébastien Jumel, lui aussi, appelle au rassemblement "transpartisan". "Si on arrivait à retrouver, dans ce moment historique, la sève du rassemblement initié par le général de Gaulle, des gaullistes aux communistes, la France se porterait mieux." D'ailleurs, le député sortant a reçu le soutien officiel de Xavier Bertrand, président Les Républicains (LR) de la Région Hauts-de-France, tout comme celui du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. De son côté, le candidat LR, éliminé au premier tour, Stéphane Accard, n'a pas donné de consignes de vote.