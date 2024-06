Législatives 2024. Quels enjeux dans les circos de l'agglo de Rouen ?

Dans toutes ces circonscriptions, les sortants se représentent. La première, à Rouen et Mont-Saint-Aignan, fait partie de celles où le combat sera rude. Le sortant, Damien Adam, pour la majorité, retourne au front. "C'est essentiel, face aux extrêmes de la droite et de la gauche, d'offrir une alternative aux Français", a indiqué celui qui l'a emporté de 78 voix face au candidat insoumis en 2022. Les équilibres ayant été revus à gauche, c'est une Socialiste, en la personne de Florence Hérouin-Léautey qu'il devra affronter. Elle est suppléée par le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, sur le territoire où le PS est encore bien implanté, en témoigne le bon score de la liste de Raphaël Glucksmann, arrivée en tête à Rouen aux européennes. Sur la deuxième circonscription, tenue par Annie Vidal pour la majorité, c'est aussi un socialiste qui remplace un insoumis en la personne de Vincent Decorde.

Le RN en embuscade

Sur cette circonscription qui regroupe aussi une partie du pays de Bray, le RN a fait de bons scores et fait office de challenger. "Il faut un bloc solide pour repousser le Rassemblement national", insiste la sortante. Le Rassemblement national mise surtout sur la 4e circonscription d'Alma Dufour (LFI) et la 5e de Gérard Leseul (PS). Il est arrivé largement en tête aux européennes sur ces territoires et envoie notamment son chef de file dans la Région, Guillaume Pennelle, dans la 4e. Match retour à venir donc, tout comme dans la 5e entre Gérard Leseul et Jean-Cyril Montier, le candidat RN originaire de Port-Jérôme-sur-Seine, où son parti a fait 42,2% aux européennes. Dans la 3e, historiquement communiste, Edouard Bénard fait office de favori mais se présente en son nom pour la première fois. Une élection ne faisant pas l'autre, rien ne sera joué avant le 7 juillet.