Rouen. Législatives 2024 : des changements possibles dans l'agglomération ?

Les cartes sont rebattues. Les repères brouillés. Après cette dissolution inattendue de l'Assemblée nationale, bien malin celui qui pourra juger du résultat. Pierre Albertini, l'ancien maire centriste de Rouen, connaît bien le phénomène. Il était député lors de la dernière dissolution, en 1997. Mais il est aussi l'auteur d'une thèse sur le droit de dissolution. "La mesure a déboussolé les électeurs, juge-t-il. C'est un échec probable pour la majorité." Dans l'agglomération de Rouen, deux circonscriptions, la première à Rouen et Mont-Saint-Aignan et la deuxième à Bois-Guillaume, Darnétal et jusqu'à Gournay-en-Bray, sont à des députés de la majorité. "Ce n'est pas forcément perdu pour eux, mais c'est une élection compliquée. Dans la 1re circonscription, le RN n'est pas si puissant, mais la partie sera difficile. Pour Annie Vidal sur la 2e, le score du RN rend les choses complexes", indique l'observateur qui estime que les électeurs sont encore très versatiles. Une nuance sur la 1re par rapport à la 2e, jugée plutôt à droite, le sortant Damien Adam ne fera plus face à un adversaire de La France insoumise, comme en 2022, mais à une candidate du PS, en la personne de Florence Hérouin-Léautey. "Ce sera plus dur de battre un socialiste qu'un candidat LFI", pronostique Pierre Albertini à propos de la ville de Nicolas Mayer-Rossignol, où Raphaël Glucksman est arrivé en tête aux européennes. Avis partagé par Jean-Numa Ducange, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen et spécialiste de l'histoire des gauches. Une inconnue pour l'historien sur ces élections en général : les triangulaires, rendues plus probables qu'en 2022 par l'augmentation annoncée de la participation. "Vous pouvez alors gagner avec potentiellement peu de voix. Y aura-t-il des désistements ? Ce sera au cas par cas."

"La 4e sera intéressante à regarder"

Dans la 3e circonscription, tenue depuis longtemps par le Parti communiste, l'historien juge les enjeux plus limités pour le sortant, Edouard Bénard, qui a repris le siège d'Hubert Wulfranc. "Il reste des sympathisants, un milieu militant, une influence qui probablement a encore la confiance de la population locale." Dans la 4e circonscription (Maromme, Elbeuf, Grand-Couronne…), le scrutin s'annonce en revanche serré. La sortante Alma Dufour, fraîchement élue en 2022 pour LFI, fait à nouveau face au chef de file du Rassemblement national à la Région, Guillaume Pennelle, et au maire de Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bonnaterre pour Horizons. "Le vote est divisé aussi parce qu'Alma Dufour a une personnalité clivante, proche du noyau central de Jean-Luc Mélenchon. C'est typiquement dans ce genre d'endroit qu'il va être intéressant de voir si le RN gagne sur la gauche", dit-il, sur une circonscription populaire où le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale. Une nuance, notée par l'historien : "En 2022, il y avait un certain nombre de dissidences du PS. Cette fois, il est pleinement dans la bataille." "Le risque RN existe sur la 4e", approuve Pierre Albertini, qui note que ce serait une première dans le département, dans l'ancienne circonscription de Laurent Fabius, qui plus est. "Depuis 2012, les socialistes ont abandonné les classes populaires au profit des bobos et des cadres moyens. Les classes populaires se sont transférées très largement vers l'extrême droite, c'est clair !" Sur la grande 5e circonscription, qui s'étend de Pavilly à Lillebonne, se joue aussi le match retour entre le sortant socialiste Gérard Leseul et le candidat du RN, arrivé second en 2022, Jean-Cyril Montier.