Législatives 2024. Raphaël Glucksmann termine sa campagne par un meeting, place de la Cathédrale à Rouen

Ce sera son dernier meeting de la campagne avant le premier tour des législatives anticipées, dimanche 30 juin.

Raphaël Glucksmann est attendu à Rouen, vendredi 28 juin à 18h30, en plein air devant la cathédrale. Le leader de Place publique vient soutenir la candidate socialiste et du Nouveau Front populaire, Florence Hérouin-Léautey dans la 1re circonscription de Seine-Maritime. Sur son ticket comme suppléant, Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen et premier secrétaire délégué du Parti socialiste, a été un fervent soutien de Raphaël Glucksmann et de sa ligne sociale-démocrate lors des élections européennes.

Rouen fait partie des très rares villes de Seine-Maritime où la liste de Raphaël Glucksmann est arrivée en tête aux européennes, avec 21,06% des voix.