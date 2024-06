Législatives 2024. Florence Hérouin-Léautey candidate dans la première circonscription de Seine-Maritime, Nicolas Mayer-Rossignol est son suppléant

Beaucoup attendaient la candidature du maire PS de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, mais contre toute attente, c'est Florence Hérouin-Léautey, son adjointe en charge de l'éducation qui a été désignée pour porter la candidature du Front populaire dans la 1re circonscription de Seine-Maritime, sous l'étiquette du Parti socialiste. Elle a officiellement déclaré sa candidature, vendredi 14 juin, épaulée par Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, qui sera son suppléant.

L'adjointe au maire de 51 ans, qui a grandi à Déville-lès-Rouen, porte pour la première fois une candidature nationale. Celle qui est également conseillère départementale sur le deuxième canton de Rouen est aussi une militante "de longue date", avec pas moins de 25 ans d'engagement auprès du Parti socialiste. "Oui, je suis légitime, je suis une femme de conviction, une femme de terrain, j'irai au combat et j'irai chercher cette circonscription", déclare Florence Hérouin-Léautey, insistant sur "la gravité de la situation", faisant du barrage à l'extrême droite une priorité. "On a trois semaines pour convaincre et expliquer que si l'extrême droite est au pouvoir demain c'est un reniement de la démocratie."

"Il nous faut des démocrates de combat", a déclaré de son côté le maire de Rouen. "Je suis attaché au territoire, je pense que c'est important aussi d'honorer un engagement", justifie l'élu quant à son choix de ne pas s'engager comme titulaire.

Quatre candidats socialistes pour quatre circonscriptions en Seine-Maritime

Après le résultat des élections européennes et le bon score de la liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann, les socialistes ont obtenu des candidatures du Front populaire dans davantage de circonscriptions par rapport à 2022, avec l'accord de la Nupes, soit 175 circonscriptions à l'échelle nationale. En Seine-Maritime, ils présentent des candidats dans quatre circonscriptions sur 10, la 1re étant donc représentée par Florence Hérouin-Léautey mais aussi la 2e, avec Vincent Decorde, conseiller municipal de Roncherolles-sur-le-Vivier, la 5e avec le député sortant socialiste Gérard Leseul, et enfin la 7e avec l'ancienne vice-présidente du département, Florence Martin-Péréon.

En 2022, la première circonscription avait été confiée à la France insoumise. Leur candidat, Maxime Da Silva, s'était classé en deuxième position au second tour, à 78 voix du candidat Renaissance, Damien Adam, réélu.