Elections européennes. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale

C'est historique : après la nette victoire du Rassemblement National aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin, vers 21h, la dissolution de l'Assemblée Nationale. Des élections législatives seront donc organisées prochainement. Le premier tour aura lieu dimanche 30 juin, le second tour le dimanche 7 juillet.

Les résultats

Dimanche 9 juin, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, est arrivé en tête des élections européennes en France avec 31,5 à 32,4% des voix selon les instituts Ipsos et Ifop. La liste macroniste de Valérie Hayer est reléguée très loin derrière avec 15,2% des voix. Elle est talonnée par Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) qui s'inscrit entre 14 et 14,3%, soit plus du double de son résultat de 2019. Le candidat du RN avait rapidement réclamé une dissolution de l'Assemblée, peu après 20 heures.

"Ce n'est pas un bon résultat"

"Le principal enseignement est clair : ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont la majorité présidentielle, a déclaré Emmanuel Macron dans une courte allocution télévisée aux alentours de 21 heures. "Les partis d'extrême droite (...) progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent 40% des suffrages exprimés. C'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre".

"Soyez certain d'une chose : ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant, et de vous servir, a poursuivi le président de la République, La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde".