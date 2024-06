Elections législatives 2024. Le député LR de la Manche Philippe Gosselin contre une alliance avec le RN

Le parti Les Républicains est-il en train d'imploser ? Son président, Eric Ciotti, a annoncé mardi 11 juin vouloir une alliance avec le Rassemblement national. La réaction du député de la Manche Philippe Gosselin ne s'est pas fait attendre. "Il est président, mais il ne nous représente plus. J'estime que le contrat de confiance entre le président et ses membres ne tient plus", tance-t-il. Il attend d'Eric Ciotti qu'il quitte la direction des Républicains dans les heures qui viennent. Il poursuit : "Je n'accepte pas ces alliances qui sont contre-nature. Quand on se dit gaulliste, on ne peut pas imaginer des alliances de cette nature."

Renvoyer Eric Ciotti

Avec d'autres cadres du parti, ils étudient comment renvoyer Eric Ciotti. Et s'ils n'y arrivent pas, Philippe Gosselin est prêt à candidater en dissidence.

Philippe Gosselin est prêt à entrer en dissidence des Républicains Impossible de lire le son.

En attendant, il s'est mis en retrait de la présidence de la fédération LR de la Manche, avec effet immédiat. Il assure tout de même : "Je ne souhaite pas quitter ma famille politique, mais c'est bien en homme libre et indépendant que je me présenterai devant les électrices et électeurs les 30 juin et 7 juillet prochains. Mon ambition reste et restera la défense de nos concitoyens et notre territoire, la Manche."

De leur côté, les sénateurs Les Républicains avaient annoncé dans la matinée refuser à l'unanimité tout accord avec le RN et ils ont prôné une "indépendance".