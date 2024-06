Législatives 2024. Sophie Gaugain, vice-présidente de la Région Normandie, se lance dans la course aux élections

C'est au tour de la première vice-présidente de la Région Normandie, mais également maire LR de Dozulé, Sophie Gaugain, de présenter sa candidature pour les élections législatives anticipées. Après Joël Bruneau qui a déjà annoncé sa candidature, elle a déposé la sienne vendredi 14 juin. Elle se présente dans la 4e circonscription : "En tant que maire, c'est aussi un appel pour dire 'vous avez su nous faire confiance localement. C'est le moment de nous refaire confiance sur le plan national'".

"Je connais ma position, celle de la droite républicaine"

C'est lors d'une conférence de presse qu'elle a affirmé sa volonté de se présenter. Concernant sa couleur politique, "dans le fond, je n'ai pas besoin de parti. Je connais ma position, celle de la droite républicaine". Elle ajoute : "Eric Ciotti ? J'ai demandé sa démission. Pour l'instant, je n'ai pas d'étiquette. Je ne peux pas quitter mon parti, mais je reste en réserve." En cas de victoire, elle devra laisser son siège de maire mais indique que "pour le moment, il y a la campagne et on aura le temps d'y réfléchir au moment venu".

Les candidats face à elle dans la 4e circonscription seront Pierre Mouraret (maire de Dives-sur-Mer) pour la gauche, sur laquelle elle déclare : "Où sont les socialistes ? Parler de Front populaire, quand on a LFI dans ses rangs et au lendemain du 80e D-Day [...] Léon Blum doit se retourner dans sa tombe." Le député sortant Christophe Blanchet (MoDem) sera aussi face à elle, de même que Chantal Henry, actuellement conseillère régionale du Rassemblement national, parti dont Sophie Gaugain se dit clairement s'opposer et "qui n'a pas de projet et qui emmènera la France dans un chaos économique et social", affirme la candidate.