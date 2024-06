Elections législatives 2024. Une alliance des Républicains avec le RN ? Les réactions dans le Calvados

C'est une annonce qui provoque une cascade de réactions dans sa propre famille politique. Eric Ciotti, patron des Républicains, s'est dit ce mardi 11 juin favorable à une alliance avec le Rassemblement national dans le cadre des élections législatives 2024. Réaction immédiate de certains élus du Calvados.

Vives réactions

Joël Bruneau, le maire de Caen et membre du parti situé à droite de l'échiquier politique, affirme ne plus vouloir d'Eric Ciotti. "J'ai toujours considéré ma famille politique comme un parti de gouvernement responsable. En agissant comme il l'a fait, Eric Ciotti a démontré qu'il ne pouvait plus en faire partie", écrit-il.

Sophie Gaugain, présidente des Républicains dans le département, évoque une "honte." Elle demande sa démission, en raison d'une "trahison de nos convictions et de nos valeurs." Elle poursuit : "Les Français n'en peuvent plus de ces bidouilles honteuses."

"Au lendemain des commémorations du 80e D-Day, je ne m'associe absolument pas aux déclarations d'Eric Ciotti. Les valeurs que je porte sont celles de la droite républicaine !", réagit Nathalie Porte, vice-présidente de la Région Normandie et ancienne députée de la 3e circonscription du Calvados.