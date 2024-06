Législatives 2024. Isabelle Le Coz repart en campagne pour le RN dans l'agglo du Havre

Elle était arrivée en troisième position, en 2022, totalisant près de 19% des suffrages, sans toutefois parvenir à se qualifier pour le second tour. Isabelle Le Coz retente sa chance à l'occasion des élections législatives anticipées des dimanches 30 juin et 7 juillet, dans la 8e circonscription de Seine-Maritime. La candidate du Rassemblement national, infirmière libérale âgée de 52 ans, estime que la situation a évolué, depuis. "On a vu à l'occasion des européennes que, deux ans plus tard, les Français ont choisi un changement radical", estime la candidate, qui a adhéré au RN après les attentats de 2015.

"Casseur-payeur"

Sur cette circonscription, Isabelle Le Coz reconnaît que le député sortant, le communiste Jean-Paul Lecoq, fait office de favori, "parce qu'il est connu". "Mais le programme du Nouveau Front populaire enverrait la France dans le mur" d'un point de vue budgétaire, estime la militante. Elle met en avant les mesures favorables au pouvoir d'achat que promet Jordan Bardella, le patron du RN : "baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, baisse du coût de l'énergie…". Côté sécurité, Isabelle Le Coz est favorable au retour des peines plancher. Elle prône également la théorie du "casseur-payeur", avec "la suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants récidivistes".

"Nous sommes à un tournant", estime la candidate du Rassemblement national, qui souhaite "une union nationale" autour de Jordan Bardella. "Depuis 2022, nous avons montré que l'on était rigoureux à l'Assemblée nationale et que l'on pouvait voter des lois lorsqu'elles sont bonnes pour les Français, comme celle sur le pouvoir d'achat", rappelle Isabelle Le Coz. Son suppléant est Alexis Cosnay, conducteur de travaux âgé de 21 ans.