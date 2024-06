Législatives 2024. Investi par le RN, Douglas Potier veut conquérir la 9e circonscription de Seine-Maritime

Il fut le plus jeune conseiller municipal de l'histoire de Bolbec, élu dans l'opposition, en 2014. Et le virus de la politique ne l'a plus vraiment quitté. Douglas Potier, âgé de 29 ans, ambitionne de ravir à Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) la 9e circonscription de la Seine-Maritime, à l'occasion des élections législatives des dimanches 30 juin et 7 juillet.

Une circonscription "déterminante"

Ancien délégué Les Républicains sur ce territoire, ancien conseiller national du parti de droite, c'est au Rassemblement national qu'il a choisi d'adhérer, il y a deux ans. Un temps éloigné de l'arène politique en raison de sa fonction de magistrat, le Bolbécais estime que "le peuple est en train de reprendre ses droits" et a donc été choisi par le parti de Marine Le Pen pour tenter de faire basculer cette circonscription, où seules 708 voix avaient séparé le RN de la députée sortante, en 2022.

"La majorité absolue est atteignable, mais à quelques circonscriptions près. Celle-ci peut être déterminante", pointe Doulas Potier, qui se réjouit d'une "déferlante bleu marine" dans sa ville, lors des derniers scrutins nationaux. "Il est nécessaire d'élargir la base de Jordan Bardella vers des électeurs de la droite traditionnelle et issus de la gauche" sur cette circonscription qui s'étend de Fécamp à Bolbec en passant par Goderville, Saint-Romain ou Fauville-en-Caux.

Sur le plan programmatique, Douglas Potier met en avance plusieurs mesures que promet de prendre le RN "dès l'arrivée à l'Assemblée nationale" : la TVA abaissée à 5,5% sur les carburants, le gaz et l'électricité, la suppression du droit du sol à l'échelle nationale, le rétablissement des peines plancher, la suppression des allocations pour les familles de délinquants… Les hésitations de Jordan Bardella sur la réforme des retraites ne risquent-elles pas de décourager certains électeurs ? "Je ne crois pas, au contraire, nous sommes dans une démarche de sérieux", estime Douglas Potier. "Nous l'abrogerons à l'automne, je m'y engage personnellement. Il est nécessaire auparavant de dégager les recettes via la lutte contre la fraude sociale et fiscale, la priorité nationale pour l'accès aux prestations sociales ou la diminution de la contribution de la France au budget de l'Union européenne."

Le suppléant de Douglas Potier est Laurent Gilles, âgé de 63 ans, conseiller municipal à Angerville-Bailleul et retraité de la SNCF.