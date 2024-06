Législatives 2024. Un nouveau défi pour Anaïs Thomas, du Rassemblement national, sur la 7e circonscription de Seine-Maritime

Elle n'en est pas à sa première campagne. Militante depuis 2016, la Gravenchonnaise Anaïs Thomas, âgée de 29 ans, se présente à nouveau sous les couleurs du Rassemblement national aux élections législatives des dimanches 30 juin et 7 juillet. Après une courte défaite il y a deux ans sur le secteur d'Yvetot/Cany-Barville, c'est dans la 7e circonscription, qui englobe le nord du Havre et Montivilliers, qu'elle tente cette fois sa chance.

Convaincre de revoter RN

"Je connais bien cette circonscription, j'y travaille depuis dix ans, affirme la candidate, employée libre-service dans un hypermarché. Et les enjeux sont les mêmes partout : défendre les Français, défendre les Normands." Sur ce territoire, acquis ces dernières années à la majorité présidentielle, la conseillère régionale d'opposition devra néanmoins parvenir à convaincre. "Il va falloir, en priorité, aller chercher les électeurs qui ont mis un bulletin Jordan Bardella dans l'urne aux élections européennes. Chaque voix va compter pour obtenir une majorité absolue afin de pouvoir vraiment faire bouger les choses", analyse Anaïs Thomas, qui espère dans un second temps convaincre les sympathisants Reconquête ! et Les Républicains.

• Lire aussi. Législatives 2024 : qui sont les candidats en Seine-Maritime ?

La candidate met en avant les deux thématiques phares du Rassemblement national : le pouvoir d'achat et la sécurité. "Je le vois dans le cadre de mon travail, les gens ne s'en sortent plus. Ils font l'impasse sur un repas, sur les produits d'hygiène", déplore la candidate, qui rappelle que son parti prévoit une baisse de la TVA à 5,5% sur l'électricité, le gaz et les carburants ou la sortie du marché européen de l'électricité. "On n'est plus en sécurité nulle part. Avant, c'était dans les grandes villes, mais on voit dans l'actualité que c'est de pire en pire", ajoute Anaïs Thomas, qui propose davantage de moyens pour les forces de l'ordre et fustige "la gauche qui les combat".

Anaïs Thomas aura pour suppléant l'aide-soignant Bruno Maheu, âgé de 60 ans, qui réside sur Sainte-Marie-au-Bosc.