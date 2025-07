Près de Caen. 26 attractions dont une nouveauté : bienvenue à Festyland

Le parc Festyland, situé à Bretteville-sur-Odon, propose 26 attractions pour petits et grands, sur un site de plus de six hectares. Créé en 1988 par deux familles caennaises, Festyland est rapidement devenu le plus grand parc d'attractions de la région, avec plus de 250 000 visiteurs en 2024, année des 35 ans du parc.

En 2025, une nouvelle attraction est inaugurée : la Branche de Ratatosk. Il s'agit d'une balançoire géante, accessible pour toute la famille, la taille requise étant d'un mètre. Pour celles et ceux qui sont en quête de sensations fortes, des attractions comme l'Eretic, le Miolnyr ou encore la Kaskade sont faites pour vous. Le parc propose en plus de ses manèges une partie boutique et restauration. Trois aires de pique-nique attendent les familles pour le repas. Elles peuvent également déjeuner dans l'un des restaurants du parc.

Pratique. Horaires : 10h-18h du 1er au 11 juillet, 10h-18h30 le reste du mois. Tarifs : 21€ pour les moins de 12 ans, 24,50€ pour les adultes.