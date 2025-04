Près de Caen. Festyland fait le plein de nouveautés pour débuter la saison

Après une saison 2024 record, marquée par 253 000 visites, Festyland rouvre ses portes en faisant le plein de nouveautés. "Nous avons la chance d'avoir des visiteurs fidèles, ça nous oblige à amener quelque chose de neuf", justifie Alexandre Lair, directeur du parc basé à Bretteville-sur-Odon. Un investissement d'un peu plus d'1 million d'euros a ainsi été consenti.

Les enfants à la fête

Les plus petits auront désormais le loisir de se défouler dans la Grange de Loki, ou de se procurer quelques sensations dans la Branche de Ratatosk, une balançoire mécanisée. "Le volet familial est historique à Festyland, précise le directeur. On voulait finaliser l'espace Vikland, comme on l'avait imaginé il y a une dizaine d'années déjà."

L'aire de jeux située dans Vikland a été repensée. A partir de trois ans, les enfants peuvent faire du toboggan, explorer de nouvelles structures d'escalades, ou s'amuser avec des jeux d'interaction.

Des projets pour l'avenir de Festyland, il en a plein la tête. Si cette année, les attractions concernent notamment les plus jeunes, "d'autres attractions à sensations sont dans les cartons", promet-il, sans en dire plus.

Autre nouveauté, plus visuelle : l'espace médiéval a été repensé afin de reconstituer au mieux l'ambiance. Une place a été créée, sur laquelle les visiteurs retrouveront ponctuellement des animations, ainsi qu'un moulin. Celui-ci fait office de boutique.

Installé sur une vaste place, le Moulin médiéval du Norouët finit de donner une véritable âme à l'espace. A l'intérieur du moulin, une boutique est présente, avec la possibilité d'acheter les photos embarquées prises à bord du 1066.

"Pour accentuer cette immersion, nous avons aussi construit les coursives du château, afin de pouvoir entrer dedans." Un belvédère offre une nouvelle vue sur le 1066, tandis qu'un pont enjambe désormais l'attraction.

Une nouvelle vue est offerte aux visiteurs. Les moins téméraires, qui refusent de monter à bord du 1066, pourront emprunter le pont pour observer au mieux leurs proches dans l'attraction.

Une Fête du Printemps jusqu'au 21 avril

De nombreuses animations vont ponctuer la saison du plus grand parc d'attractions. Jusqu'au 21 avril, retrouvez une Fête du Printemps. Le Mascottes Festy'Val est lui aussi de retour pour une troisième édition le dimanche 18 mai. Les Vikings débarquent eux les 7, 8 et 9 juin prochain. Enfin, cet été, Festyland voit les choses en grand en offrant 37 jours d'animations, du 12 juillet au 27 août, avec Un été spectaculaire, quand Jules Verne rencontre pirates et dragons.

• A lire aussi. Gagnez vos places et votre pass famille pour Festyland !

Pratique. Retrouvez la Fête du printemps pendant les vacances. Agenda sur festyland.com.