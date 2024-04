Emission spéciale. Tendance Ouest en direct de Festyland pour vous faire tourner la tête !

L'arrivée du printemps, les premiers rayons de soleil et le retour des vacances scolaires… Tous les ingrédients sont réunis pour une sortie en famille à Festyland, premier parc d'attractions de Normandie, situé à Bretteville-sur-Odon, tout près de Caen.

Plongez au cœur des attractions

Tendance Ouest profite de la réouverture récente du site, qui fête ses 35 ans, pour s'y installer toute une journée, le mercredi 24 avril. Plusieurs invités se succéderont au micro de Lilian Fermin : interviews, nouveautés et anecdotes sont au programme. Et ce n'est pas tout : Thibault Lecoq embarquera dans plusieurs manèges pour vous faire vivre de l'intérieur ces attractions. Sensations et rires garantis !

Un joli cadeau à gagner

Surtout, restez à l'écoute : un joli cadeau va être offert à l'occasion de cette émission spéciale au pays de la mascotte Festy.

Retrouvez-nous sur place le mercredi 24 avril à partir de 14h et dès 16h en direct à l'antenne sur Tendance Ouest pour plonger avec nous dans les manèges les plus prisés du parc Vikings !