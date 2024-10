Bretteville-sur-Odon. Faites le plein de sensations au parc d'attractions Festyland

Avec ses neuf hectares et ses 26 attractions, Festyland est le plus grand parc d'attractions de Normandie. Ouvert depuis 1989, le parc situé à Bretteville-sur-Odon fête ses 35 ans cette année. "C'est l'équivalent d'une génération, confie Alexandre Lair, président de Festyland. C'est super chouette de voir que les enfants qui venaient au parc à l'époque ont grandi et viennent aujourd'hui avec leurs enfants", poursuit-il.

Des sensations pour toute la famille

Depuis toujours, Festyland est un parc familial puisque 70% de ses attractions sont accessibles à toute la famille. Si vous aimez les montagnes russes, embarquez par exemple à bord du Drakkar Express, attraction phare du parc, ou dans les wagons du 1066, plus communément appelé bélier. Pour vous rafraîchir un jour de fortes chaleurs, dévalez les rapides de la Kaskade ou faites la course, par groupe de deux, sur les toboggans de Pirat'ak. "L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager des émotions en famille", affirme Alexandre Lair. Les adultes et les adolescents amateurs de sensations fortes trouveront également leur bonheur dans l'Eretic ou encore le Grand tournoi, des attractions mêlant hauteur, vitesse et rotation. Ceux qui aiment avoir la tête en bas pourront de leur côté embarquer à bord des nacelles du Milonyr.

Cet été, les allées du parc Festyland seront animées deux voire trois fois par semaine grâce à la troisième édition de L'Eté spectaculaire. "Différentes troupes et fanfares vont déambuler dans le parc, explique Alexandre Lair. Par exemple, il y aura une troupe de pirates, mais aussi des danseurs. On a essayé de proposer un programme varié et festif", conclut-il. Le programme et les dates de L'Eté spectaculaire seront dévoilés petit à petit, au fil des semaines.