[Vidéo] Près de Caen. Réouverture de Festyland : pour fêter ses 35 ans, le parc fait le plein de nouveautés

Un coup de pinceau par ci, un nettoyage au jet d'eau par là, le parc Festyland de Bretteville-sur-Odon fignole les derniers détails avant sa réouverture prévue samedi 6 avril. En coulisses, les petites mains s'affairent à ce que tout soit prêt pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. A commencer par le contrôle technique des attractions. "Il y a d'abord un contrôle préventif pendant l'hiver, qui passe par le démontage des attractions et le remplacement des pièces usées", explique Alexandre Lair, qui a repris les rênes du parc de loisirs familial depuis 2009. Puis, c'est le sprint final jusqu'à la veille de l'ouverture. Les équipes techniques réalisent des phases de test, en faisant tourner les attractions au plus proche des conditions du réel. "On simule la présence du public dans le manège, avec des sacs de sable ou des mannequins pour rajouter du poids." Des ajustements nécessaires qui sont d'ailleurs contrôlés par un bureau agréé selon des normes européennes, deux fois par an.

Des nouveautés pour fêter les 35 ans

Pour Aurélien Boissais, c'est l'heure de la répétition générale. Voilà vingt ans qu'il s'occupe de la maintenance au parc Festyland. Pas question de se reposer sur ses lauriers malgré son expérience. "On a déjà eu un client qui avait coincé son écharpe dans le 1066 (un train sur rail, ndlr). Les gens étaient bloqués à 12m de haut pendant environ trois heures, souffle-t-il. On ne veut pas que ce genre d'événement se reproduise." Recrutement de saisonniers - ils sont 160 en haute saison -, stands de nourriture, sanitaires, boutique, billetterie… Tout est réglé comme du papier à musique avant l'arrivée des premiers visiteurs.

La nouvelle attraction de 2024 : Bifrost.

Pendant l'hiver, pas question pour Festy et ses amis de rester les bras croisés. Alexandre Lair et son équipe ont réfléchi à plusieurs nouveautés pour cette année de 35e anniversaire. Une nouvelle attraction, du nom de Bifrost, a vu le jour. "C'est un parcours aérien à 5m de haut qui relie des tours Vikings via des passerelles et des ponts, qui se termine en glissade grâce à un toboggan. Il fait le lien entre notre espace préhistorique et Vik'land, l'espace enfants", poursuit le directeur du plus grand parc d'attractions de Normandie. L'accueil visiteurs et l'événementiel ont aussi été améliorés. Sur l'attraction "Grand Tournoi", une nouvelle zone a vu le jour dans la file d'attente. "On a représenté un semblant d'écuries médiévales avec l'ambition d'emmener nos visiteurs dans l'univers équestre juste avant l'embarquement sur les chevaux de l'attraction." Une fois le tour de manège effectué, le public pourra se prendre en photo dans un semblant de trône, rappelant la conquête de Guillaume en Angleterre. Le quartier Viking a également été réaménagé à proximité de l'attraction Miølnyr, l'une des attractions les plus sensationnelles du parc. Une nouvelle thématisation pirate a également été refaite sur l'attraction "Cap'tain Roc". Quant aux animations, le parc Festyland se renouvelle là aussi. Un programme riche se met en place avec comme nouveauté "La Fête du printemps", pour deux semaines d'animations et des festivités du 20 avril au 5 mai. Des week-ends thématiques vont également être mis en place comme "Les Vikings débarquent", du 18 au 20 mai. Succès l'an dernier, le festival des mascottes va être relancé pour la deuxième fois de suite le 9 juin. L'occasion de retrouver Festy et ses compagnons. Au menu : photos et autographes ! Ouvrez les yeux, vous allez pouvoir les retrouver dès ce week-end…