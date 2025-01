Caen. Record d'affluence pour le parc d'attractions Festyland

Le parc d'attractions Festyland, le plus grand de Normandie, a terminé sa saison 2024 sur un succès retentissant. Avec 253 000 visiteurs, le parc enregistre un record d'affluence, dépassant largement son précédent record de 2022. Cette saison marquait également les 35 ans du parc, célébrés par l'ouverture de la nouvelle attraction BIFROST, un parcours suspendu de 90 mètres reliant les univers préhistorique et viking. La météo, grise mais peu pluvieuse, a aussi encouragé les familles à privilégier les activités de loisirs. Les grands événements de 2024, tels que le 80e anniversaire du Débarquement et les Jeux olympiques, ont attiré un grand nombre de visiteurs, notamment de la région parisienne et de l'étranger.