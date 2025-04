Jeu. Gagnez vos places et votre pass famille pour Festyland !

Tendance Ouest vous invite à célébrer les vacances et le printemps chez Festyland, le plus grand parc d'attractions de Normandie à Caen. Gagnez chaque jour vos deux entrées et vendredi 11 avril matin, tirage parmi tous les participants pour gagner son pass famille pour deux adultes et deux enfants.

Jusqu'au 21 avril la Fête du Printemps revient chez Festyland. Découvrez un univers féerique où la nature et les créatures fantastiques prennent vie. Chaque jour, vivez un spectacle itinérant avec fées et esprits de la forêt pour émerveiller toute la famille !

Sans oublier les meilleures attractions de Festyland :

• Bifrøst Aventure : Parcours aérien familial dans Vikland, l'univers des Vikings.

• Kraken : Village des six monstres marins.

• Drakkar Express : Montagnes russes en drakkar viking.

• Kaskade : Descente tumultueuse en bouées aquatiques.

• Tour d'Esnambuc : Tour de chute libre vertigineuse

