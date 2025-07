Rouen. Terrasses du jeudi : un mois de juillet en musique

Elles sont de retour. Les Terrasses du jeudi vont à nouveau investir les rues de Rouen pour une 25e édition de ce festival, entièrement gratuit en centre-ville. A la manœuvre, le Kalif qui propose toujours une programmation variée avec une majorité de groupes locaux et régionaux. "On va du rock au jazz en passant par l'électro, la pop ou la folk", précise Gildas Clet, le programmateur des Terrasses du jeudi. Cette programmation, travaillée de longue date est toujours un exercice, qui permet aussi de mettre en avant l'accompagnement des groupes locaux. "On a un travail de longue haleine avec un maillage régional en partenariat avec d'autres structures. Pour les artistes, être programmé sur le festival, c'est une case de cochée pour le développement de leur carrière."

Un festival de proximité

L'une des clés du succès des Terrasses du jeudi repose aussi sur son côté intimiste. Plus d'une trentaine d'artistes sont programmés sur des scènes à taille humaine aux quatre coins de la ville : place Saint-Marc, place du Chêne rouge, place de la Pucelle, rue Eau-de-Robec, place Saint-Sever, place de la Calende ou place Barthélémy.

Pour les artistes, c'est un public nombreux à aller chercher à l'heure de la débauche. "Je trouve ça absolument génial, c'est un challenge d'être confronté à un public qui vient pour nous découvrir. Le soutien aux groupes locaux est exceptionnel", se réjouit Karen Lano, qui présentera son répertoire folk avec son groupe le 10 juillet, rue Eau-de-Robec.

Au-delà de la programmation habituelle, une scène dédiée aux pratiques amateures est prévue, jeudi 3 juillet, square Gaillard Loiselet, avec une cinquantaine de musiciens issus des écoles de musique et conservatoires du territoire. Par ailleurs, jeudi 3 juillet, Nicolas Labatut propose un pas de côté à la Halle aux toiles dans une expérience de sauvegarde du patrimoine artistique, avec une proposition déconcertante autour des trésors sonores de Normandie, qui prend Chopin comme fil conducteur. Etonnant et détonnant pour des rendez-vous à ne pas manquer.

Pratique. Les jeudis 3, 10, 17 et 24 juillet à partir de 18h. Gratuit. terrassesdujeudi.fr