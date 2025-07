Canicule. Sur les chantiers de Cherbourg, les ouvriers s'adaptent aux fortes chaleurs

L'été est bien arrivé partout en France. Le 1er juillet a été marqué par des températures exceptionnellement élevées, et le gouvernement appelle les Français à la vigilance. Même si les températures y sont plus modérées, la Normandie n'a pas été épargnée par cet épisode de canicule.

"On a pris à 6h30 ce matin au lieu de 8h"

A Cherbourg, dans le chantier de la rue Gambetta, les ouvriers prennent des mesures pour affronter la chaleur. "Les consignes de sécurité restent les mêmes, il faut y ajouter l'hydratation régulière", explique Jérôme Pichereau, l'un des membres de l'équipe. Les équipes sont aussi contraintes de prendre des pauses plus régulières. Pour améliorer les conditions de travail, l'entreprise a choisi d'adapter les horaires. "On a pris à 6h30 au lieu de 8h ce matin pour travailler un peu dans la fraîcheur", explique encore l'ouvrier avant de renchérir : "Nous ne sommes pas à plaindre par rapport aux ouvriers qui sont sur les toits. Ici au moins on peut souvent être à l'ombre."

Désamianteurs : la combinaison qui interdit de boire

A quelques centaines de mètres, dans la rue aux blés, un chantier de désamiantage d'une toiture est en cours, là aussi sous un soleil de plomb. "C'est vrai que les conditions ne sont pas faciles : nous avons la combinaison et le masque en permanence", explique un équipier. Là aussi les horaires ont été adaptés. "D'habitude on fait des créneaux de 6h environ. Là on travaille rarement plus de 4h. Rester exposé au soleil comme ça nous expose souvent à des maux de tête voire des insolations, ou des malaises. J'en ai déjà fait les frais", détaille-t-il. Pour les désamianteurs, une difficulté s'ajoute encore : les combinaisons ne permettent pas aux équipes de boire régulièrement. "Pour nous ce n'est pas grand-chose, en revanche ce doit être vraiment compliqué pour ceux qui sont dans le Sud", conclut le travailleur.