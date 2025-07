Météo. Coup de chaud sur le sud-Manche : jusqu'à 36°C à Pontorson

Alors que le département de la Manche n'a pas été placé sous vigilance canicule, le soleil s'affirme tout de même et les températures augmentent l'après-midi. Il a fait un maximum de 36°C lundi 30 juin à Pontorson, 35°C à Saint-Hilaire-du-Harcouët, Longueville, Condé-sur-Vire, 34°C à Gouville-sur-Mer, Coutances, Carentan-les-Marais, mais, seulement, 21°C à Saint-Vaast-La-Hougue, et 24°C à La Hague.

La Manche reste au vert

C'est tout l'Hexagone qui suffoque face à une chaleur intense qui dure. Météo France place, pour la première fois depuis 5 ans, la vigilance rouge pour canicule activée pour 16 départements ce mardi 1er juillet. Tous les départements d'Ile-de-France, mais aussi ceux de la région Centre sont touchés. 68 départements restent en vigilance orange. La Manche reste au vert.

Météo France annonce pour ce 1er juillet après-midi 20°C aux Pieux, Saint-Germain-des-Vaux, 25°C à Montfarville, 26°C à Avranches et Coutances, 29°C à Carentan-les-Marais et 30°C à Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Lô.