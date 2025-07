Caux Seine Agglo. Le Sevede lance le transport décarboné de ses déchets

Le Sevede (Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire), en partenariat avec les entreprises Ourry et Brangeon, a inauguré lundi 30 juin, à Saint-Jean-de-Folleville, son nouveau dispositif de transport 100% électrique des déchets, depuis ses centres de transfert, vers l'Unité de valorisation énergétique Ecostu'Air. Le projet fonctionne depuis le 10 juin.

Le transport des déchets issus des centres de transfert du Havre, de Touques, de Fécamp et d'Yvetot est désormais assuré par des tracteurs poids lourds électriques de dernière génération dotés de semi-remorques, en remplacement des véhicules thermiques. Cette solution permettra de réduire significativement les émissions de CO 2 .

Treize camions électriques

Le Sevede s'est appuyé sur ses partenaires titulaires des marchés de transport : Brangeon Transports et logistique et Ourry. Les deux entreprises ont fait appel à Volvo Trucks France pour la fourniture de leurs treize tracteurs électriques.

Brangeon Transports et logistique transporte les déchets depuis les quais de transfert de Touques (Calvados) et Yvetot depuis le 10 juin, et depuis Fécamp à compter de septembre 2025. Six conducteurs routiers sont dédiés à cette activité, qui nécessite la mise à disposition de six camions semi-remorque 100% électriques, et 19 remorques. Depuis le 10 juin, Ourry transporte les déchets depuis le centre de transfert du Havre vers l'unité de valorisation énergétique Ecostu'Air. Pour réaliser cette prestation, Ourry a recruté localement six conducteurs routiers et un chef d'équipe. L'entreprise a investi dans sept tracteurs 100% électriques et 16 semi-remorques conçus sur mesure pour le site du Havre.