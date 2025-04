Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie. Des couches lavables prêtées à des familles

Un bébé produit une tonne de déchets entre sa naissance et ses deux ans et demi en utilisation de couches jetables. Pour favoriser la réduction des déchets ménagers, l'Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie met en avant l'utilisation de couches lavables. La première remise de kits a eu lieu mercredi 23 avril pour permettre à quatre familles volontaires d'essayer ces couches en tissu. L'Agglomération dispose de cinq kits qu'elle pourra prêter gratuitement à plusieurs familles. Elle souhaite arriver à un total de 15 kits, avec certains dédiés aux nouveau-nés et d'autres pour les bébés de plus de 5kg.

Un accompagnement vers l'achat

Les kits prêtés par l'Agglomération contiennent 15 couches de cinq marques différentes, pour aider les parents à choisir ce qui correspond le mieux à leur enfant. "L'opportunité d'avoir cinq marques différentes, c'est de peut-être trouver la bonne", affirme Karen Lepeigné, une mère ayant reçu un kit. Les productions sont locales : une marque bretonne et une marque normande. Les autres restent produites en France. De nombreuses problématiques concernent les couches lavables, comme leur séchage qui peut être très long. "On a essayé deux fois et à chaque fois ça a été un échec, alors si ça passe au sèche-linge, on va voir si ça le fait", explique Mathilde Gedge, une autre mère volontaire.

L'objectif de cette initiative est de permettre aux familles de faire le bon choix d'achat, si elles sont conquises par le concept. Cent familles de l'agglomération pourront aussi bénéficier d'une aide à l'achat d'un montant de 150€. Le prix des kits prêté s'élève à environ 360€.