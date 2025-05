Environnement. Des élèves de l'école Roland taguent des messages écologiques dans les rues de Flers

"L'eau est précieuse", "la rivière commence ici"… Les plaques d'égout du quartier Saint-Michel, à Flers, sont désormais recouvertes de messages écologiques. "Ces plaques récupèrent l'eau de pluie mais il faut savoir que cette eau n'est pas traitée avant d'être versée dans les rivières et les océans, explique Jacques Duperron, adjoint au maire de Flers en charge de la voirie et des espaces verts. Déposer n'importe quoi dans ces caniveaux pose un énorme problème. Le plus gros souci que l'on a en ville, ce sont les mégots. Ils se retrouvent ensuite en nombre impressionnant dans les rivières et les océans", poursuit-il.

"Les enfants n'oublient pas ce qu'ils font"

L'opération menée avec les enfants de l'école Roland, tous élèves en classe de CP-CE1, est à l'initiative de la maison d'activités Saint-Michel de Flers Agglo, en partenariat avec le service Environnement de la communauté de communes. "On compte sur les enfants pour transmettre le message aux parents, sourit Jacques Duperron. Les enfants n'oublient pas ce qu'ils font", continue-t-il.

Au moment de retirer les pochoirs des plaques, les élèves sont tous émerveillés. "On dessine des trucs pour dire aux gens de ne pas jeter leurs déchets par terre et c'est bien", confie la jeune Azima, 7 ans. "Il ne faut pas jeter ses ordures par terre sinon c'est moche", ajoute sa petite camarade, Amina.

Les messages inscrits ont pour objectif de sensibiliser les Flerois à la protection de l'environnement.

Une question écologique souvent abordée

A l'école publique Roland, la protection de l'environnement est une thématique souvent abordée. "En début d'année, on a l'habitude de faire une opération pour nettoyer les rues de la ville. Aujourd'hui, quand on a fait le trajet pour rejoindre la maison d'activités, plusieurs élèves ont pris l'initiative de ramasser les déchets sur la route avant de les jeter à la poubelle", raconte Flavie Paulhan, enseignante de la classe de CP-CE1.

En 2021, la municipalité avait organisé une activité similaire dans le centre-ville. Les pochoirs utilisés cette année-là, qui avaient été fabriqués par les élèves de la section SEGPA du collège Jean Monnet, ont été réutilisés jeudi 22 mai.