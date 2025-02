Cotentin. Une ancienne décharge sort de terre : les déchets sont retirés et triés pour éviter qu'ils polluent la mer

Dans le Cotentin, la décharge de Réthoville qui était enfouie depuis plusieurs années est ressortie de terre avec l'érosion du trait de côte. En 2020, un premier enrochement avait été mis en place le long de l'ancienne décharge pour ralentir le phénomène d'érosion mais les grandes marées et les tempêtes des dernières années ont eu raison de la côte.

Des risques pour les baigneurs et les parcs ostréicoles

L'eau monte toujours plus haut et les risques de libération des déchets sont chaque fois plus importants ; les élus ont donc choisi l'action. "Lors des grandes marées, la décharge était recouverte par l'eau. Le risque de propagation des déchets dans la mer était trop important. Pour la qualité de l'eau et la sécurité sur les plages et l'environnement, nous avons donc choisi de les retirer", explique Valérie Nouvel, la vice-présidente du Département en charge de la transition écologique. En effet, une dégradation de la qualité de l'eau aurait été néfaste pour les activités piscicoles et ostréicoles.

"On revalorise les déchets au maximum sur place"

Au début du mois de février 2025, la plage de Réthoville a été fermée au public pour laisser place au chantier. "Plastiques, verre, métaux, bois, nous avons retiré les déchets sur une surface de 200 à 220m². Une fois sortis de terre, ils sont stockés sur une plateforme provisoire puis triés. Sur place, nous revalorisons tout ce qui peut l'être pour limiter le transport au maximum. Les déchets qui resteront seront déplacés vers un autre site", explique Bérengère Paul de l'entreprise EPF Normandie qui travaille sur les lieux. Pour la décharge de Réthoville, l'excavation des déchets devrait être terminée vendredi 28 février pour la grande marée. Le tri sur la plateforme durera encore quelques semaines.

Une cartographie des côtes a démontré que près de 120 anciennes décharges pourraient être confrontées à cette situation d'ici 2040.