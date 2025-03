C'était un dossier important à valider. Le Point Fort Environnement a reçu l'autorisation environnementale d'exploiter le centre de stockage des déchets de Saint-Fromond jusqu'en 2030. La préfecture de la Manche l'a validé en commission vendredi 7 mars. Le centre avait une autorisation d'exploiter jusqu'en septembre 2025.

"Le Point Fort Environnement va pouvoir dès maintenant engager les travaux pour la réalisation de la nouvelle zone de stockage et assurer la continuité de l'exploitation jusqu'à la fin 2030", explique un communiqué. Il précise : "Il permet de continuer à assurer localement, un service public de traitement des déchets ultimes (c'est-à-dire non valorisés), pour les 117 000 habitants de ses collectivités membres." Sans cet outil industriel, les stratégies opérationnelle et financière étaient à revoir entièrement. Cela aurait déclenché une situation encore plus compliquée pour une collectivité qui a encore une importante dette à payer. D'ici 2030, un nouvel outil de valorisation des déchets ultimes devrait être construit, pour un fonctionnement à l'échelle interdépartementale.