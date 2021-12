Lingreville. Manche : à Lingreville, la "Samaritaine" sera bientôt de l'histoire ancienne

Sur la plage de Lingreville, au gré des marées et des tempêtes, la dune s'est érodée et rejette sur ce site naturel classé les détritus d'une ancienne décharge ensevelie, la "Samaritaine". La tache est immense. Il s'agit d'évacuer 4 000 m³ de déchets.

Des travaux d'ampleur

Les travaux viennent de débuter. Le site est vaste, plus de 4 300 m². Une fosse de récupération a été créée, un volume de près de 11 000 m³ de sable sera filtré analysé et réutilisé sur ce site.

Montant de la facture : plus de 700 000 euros, assurés à 75 % par l'Établissement public foncier de Normandie et la région, le reste par l'Agence de l'eau, le département, la communauté "Coutances Mer et Bocage" et le Conservatoire du littoral.

Le site sera débarrassé de ses déchets en janvier 2018 et retrouvera un aspect naturel.