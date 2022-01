Lingreville. Les dunes de Lingreville, enfin débarrassées de la décharge de la Samaritaine

À l'aube de la saison estivale, le site du havre de la Vanlée, est définitivement débarrassé de l'ancienne décharge dite de la Samaritaine.

Des tonnes de déchets rejetés à la mer

12 000 tonnes de déchets avaient été accumulées et ensevelis depuis les années 70 dans les dunes de Lingreville (Manche) sur un site exceptionnel du havre de la Vanlée sur la côte ouest du littoral de la Manche,

Le chantier de dépollution du site a démarré en octobre 2017, La situation était urgente, le recul du trait de côte et les tempêtes libéraient de plus en plus de déchets dans la Mer

Particularité du chantier, tout a été effectué sur place, Jean-Philippe Lacoste, délégué Normandie du Conservatoire du Littoral

Ce chantier qui avait été identifié comme prioritaire en 2011 avait été accéléré après la tempête de novembre 2016, face aux rejets massifs des déchets en mer. Le Conservatoire du Littoral avait d'ailleurs été mis en demeure par le préfet de la Manche de procéder, en urgence, à ces travaux.

Coût de cette opération de renaturation, 1 560 000 euros financés par le Conservatoire du Littoral, la région Normandie et l'Établissement Public Foncier de Normandie.