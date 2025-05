Transition énergétique. La porte-parole du gouvernement en déplacement près d'Alençon pour développer la géothermie

La géothermie a "beaucoup d'avantages", sourit Sophie Primas après sa visite de la filiale Equans-Bouygues Energies & Services, à Damigny. Mercredi 21 mai, la porte-parole du gouvernement a échangé avec les salariés de l'entreprise dans le but de développer la géothermie en France. "C'est une solution parmi d'autres, confie Dominique Neel, directeur général d'Equans France. Dans notre pays, l'ensemble des géothermies représentent 1% de la production de chaud et de froid contre plus de 90% en Hollande. On ne cherche pas à atteindre cet objectif, on cherche simplement à développer cette technique en France", poursuit-il.

Une technique "propre, stable et locale"

D'ici le mois de juin, le gouvernement devrait annoncer des mesures pour développer la géothermie dans l'Hexagone. "La géothermie, c'est utiliser les propriétés du sol pour y stocker du chaud pendant l'été et du froid pendant l'hiver. Avec un échangeur et un système de pompe, on réutilise ce froid qui a été stocké pour climatiser ou refroidir pendant l'été, et vice-versa", vulgarise Dominique Neel.

Sophie Primas a visité l'atelier de l'entreprise avec plusieurs élus locaux. - Tendance Ouest

Au total, la porte-parole du gouvernement a passé près de deux heures à échanger avec les salariés d'Equans-Bouygues Energie & Services. "Cette technique est à développer dans le sens où c'est une production non intrusive dans l'environnement. C'est aussi une technique totalement décarbonée puisque l'on utilise le sol, qui est passif, et des pompes qui sont alimentées en électricité décarbonée, détaille Dominique Neel. Grâce à la géothermie de surface, on peut alimenter une zone d'activité ou une université sans faire de grands travaux d'infrastructures. C'est une technique inépuisable, propre, stable et locale", conclut-il. De son côté, Sophie Primas n'a pas souhaité s'adresser à la presse.