Tour de France. Un important dispositif de sécurité déployé dans toute la Seine-Maritime

Un important dispositif de sécurité sera mis en place mardi 8 juillet à l'occasion de la 4e étape du Tour de France. Celle-ci sillonnera les routes de la Seine-Maritime pour une arrivée dans le centre-ville de Rouen. Comme l'indique la préfecture seinomarine, "plusieurs centaines de gendarmes, policiers et pompiers seront mobilisés aux côtés des bénévoles et des agents des collectivités".

• A lire aussi. Tour de France. Des perturbations à prévoir sur les routes avant le 8 juillet à Rouen

587 policiers et gendarmes et 115 pompiers mobilisés

Pour garantir la sécurité de cette manifestation sportive, un important dispositif sera déployé. 587 policiers et gendarmes nationaux seront mobilisés. Ils seront appuyés par 309 élèves de l'Ecole nationale de police de Oissel. 140 agents de sécurité privée, déployés par l'organisateur du Tour de France, assureront la sécurité sur les zones de départ et d'arrivée. En complément, 115 pompiers seront aussi présents aux côtés de 62 policiers municipaux.

Des arrêtés préfectoraux en vigueur pour assurer la sécurité

Compte tenu de l'ampleur de l'événement, le préfet de la Seine-Maritime a pris plusieurs arrêtés pour assurer la sécurité du passage du Tour de France le 8 juillet. Ces mesures incluent, entre autres, l'interdiction de tout rassemblement revendicatif non déclaré et la possession d'objets dangereux, le port et le transport et l'utilisation sans motif légitime d'articles pyrotechniques, d'armes, de substances dangereuses, d'objets dissimulant le visage, d'équipements entravant les forces de l'ordre ou le passage de la caravane et des coureurs et l'accès des animaux dangereux de 12h à 18h15 sur le parcours et ses abords. Le survol du parcours par des aéronefs ou montgolfières est aussi interdit.