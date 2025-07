Bagnoles-de-l'Orne. Musique et arts de rue :les festivals rythmentl'été à Bagnoles-de-l'Orne

Du 4 juillet au 24 août, des spectacles gratuits en plein air vont animer Bagnoles-de-l'Orne grâce à ses deux festivals, des arts de la rue "Les Vendredis de l'Eté" et musical "Les Clés de Bagnoles". Chaque vendredi soir à partir de 21h et chaque dimanche après-midi de juillet et d'août dès 17h, des musiciens et comédiens viennent se produire au cœur de la station thermale.

Depuis plus de 20 ans, le rendez-vous estival rassemble des centaines de spectateurs dans les différents recoins de la ville. De la rue des Casinos au parc du Château, en passant par les jardins du lac ou les Communs du château, Bagnoles-de-l'Orne se transforme en scène artistique le temps d'un été.