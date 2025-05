Bagnoles-de-l'Orne. Un millier de cavaliers attendus cet été pour l'Equirando

L'événement revient tous les deux ans et change de région et de ville à chaque édition. Cette année, l'Equirando posera bagages en Normandie, plus précisément à Bagnoles-de-l'Orne. "On est allé à Saint-Lô, à Bréhal, Bagnoles étant le 7e site. On a choisi Bagnoles-de-l'Orne pour l'aérodrome, qui correspond parfaitement à l'espace recherché, et pour la qualité de l'accueil et la volonté d'accueillir", révèle José Castañeda, président de l'organisation de l'Equirando.

Des cavaliers de France et d'ailleurs

Environ un millier de cavaliers sont attendus sur l'aérodrome de Bagnoles, situé à Rives-d'Andaine. L'Equirando est le rendez-vous incontournable des randonneurs à cheval. "C'est né de la passion de fervents défenseurs de l'itinérance à cheval", explique Frédéric Bouix, président de la Fédération française d'équitation (FFE).

Des particuliers propriétaires d'un cheval et des professionnels de l'équitation vont venir de toute la France et parfois même de l'étranger pour gagner la station thermale. Ils doivent faire au moins 100km à cheval avant d'arriver à Bagnoles-de-l'Orne. "La première motivation est de randonner avec un objectif touristique de découvrir un territoire et se donner rendez-vous pour des rencontres et une fête autour du cheval", exprime le président de la FFE.

Après la présentation de l'Equirando, plusieurs chevaux du haras du Pin ont été présentés devant la mairie de Bagnoles-de-l'Orne.

Au programme : voltige, concours et défilé

A l'occasion de cet événement, l'aérodrome va se transformer. Un bivouac et des carrières y seront installés le temps des trois jours de fête du 25 au 27 juillet. Pour les visiteurs extérieurs, de nombreuses animations seront proposées telles que de l'équitation de travail, la présentation de races normandes, des spectacles de voltige et de dressage, ainsi qu'un défilé des cavaliers et un concours de mountain trail.

Il y a 13 ans, l'Equirando, alors de passage au haras du Pin, avait accueilli 1 200 cavaliers et 10 000 visiteurs.

Pratique. Pour s'inscrire et participer avec son cheval : equirando.ffe.com