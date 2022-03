1 200 cavaliers à l'Equirando au Haras National du Pin

1 200 cavaliers et meneurs participaient ce week-end à l'Equirando au Haras National du Pin, dans l'Orne. Une seule obligation pour les cavaliers venus de toute l’Europe : que les 100 derniers kilomètres soient effectués en équidés. Le Versailles du cheval a reçu 10 000 visiteurs qui ont pu profiter durant 3 jours d’une trentaine d’animations autour des « savoirs-équestres de Normandie » et d’un village de vingt-sept exposants et contempler samedi, une parade de 10 kms aux couleurs des pays et régions représentés par les cavaliers. Une édition que la pluie aura finalement épargnée.