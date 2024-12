Val-au-Perche. Gery Bailliard, l'industriel proche des chevaux

A la retraite après 30 ans à la tête d'une industrie dans le Perche, Gery Bailliard s'est vu remettre en octobre la médaille du mérite agricole par la préfecture de l'Orne. Si son métier n'avait aucun lien avec le milieu équin, il a pourtant toujours été passionné par le cheval à tel point qu'il a ramené dans son entreprise certaines mentalités liées à ce monde.

Le cheval, un leitmotiv

Très attachée aux choses de la terre, Gery Bailliard a été élevé dans une ferme agricole. "Il y avait une jument percheronne, se souvient-il. C'est peut-être ça qui m'a donné goût au cheval", tente d'expliquer le septuagénaire, qui a toujours été très lié à cet animal. D'abord cavalier de concours, il choisit de faire son service militaire dans la cavalerie pour être proche des chevaux et du Cadre noir en particulier, l'école nationale d'équitation basée à Saumur, une institution. Il s'investit ensuite dans l'association nationale des officiers de réserve de l'arme blindée cavalerie, avant de reprendre à son père l'industrie familiale Boutaux Packaging installée à Mâle, aujourd'hui sur la commune nouvelle de Val-au-Perche.

L'industriel a utilisé le cheval comme un vrai leitmotiv. "On dit que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Alors je disais à mon équipe de prendre soin des machines, qu'elles iront loin et feront de la bonne qualité pour nos clients et que tout le monde en sera satisfait", explique Gery Bailliard. Avec son entreprise, il a travaillé pour le développement du cheval dans l'Orne en étant l'initiateur du cercle des entreprises mécènes du Haras national du Pin. "Mon entreprise a été la première, et ensuite on a été une dizaine à assurer un financement pour un certain nombre de projets au Haras du Pin", souligne-t-il. D'ailleurs chaque année, le pôle international de sports équestres (PISE) accueille une compétition de hunter, discipline dans laquelle Gery Bailliard a brillé par le passé en remportant plusieurs compétitions. Il s'agit d'une équitation d'obstacles noble et respectueuse du cheval, au slogan anglais très représentatif de la mentalité : "Forget the clock, remember the ride", autrement dit "oubliez le chronomètre et concentrez-vous sur la qualité de votre équitation".

Depuis 2018 et son départ à la retraite, Gery Bailliard a un nouveau cheval de bataille, nommé le char Montereau dans le but de faire perdurer la mémoire de la Libération de 1944. Il souhaiterait également relancer le cercle des mécènes, tombé en sommeil depuis quelque temps. "Je garde un pied assez vigilant et proche du milieu équin", conclut-il.