Vacances. Une application gratuite pour découvrir les activités de pleine nature à faire en Suisse normande

Loisir. Quatre offices de tourisme de l'Orne et du Calvados, en collaboration avec leurs communautés de communes et l'entreprise Yoomigo, ont lancé une application pour faire découvrir les activités de pleine nature à faire en Suisse normande. Gratuite, l'application Suisse Normande Outdoor est disponible dès maintenant sur iPhone et Android.