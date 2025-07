Lutte contre les atteintes à l'environnement. Plus de 1 000 procédures engagées en 2024 par les Patrouilleurs de Brotonne

Un bilan positif un an après ? En février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a lancé, à titre expérimental, la cellule de lutte contre les atteintes à l'environnement (CeLEA) du groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime. L'objectif : renforcer la protection des espaces naturels. En 2023, 757 procédures relatives aux atteintes à l'environnement ont été recensées et en 2024, 1 087 ont été engagées dans le secteur des forêts de Brotonne, du Trait-Maulévrier, les berges de Seine, etc.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Avec les "patrouilleurs de Brotonne", la gendarmerie lutte contre les atteintes à l'environnement

Un dispositif qui montre déjà des résultats

Selon Jean-Benoît Albertini, préfet de Seine-Maritime, "ce dispositif confirme son intérêt". En 2024, la cellule de lutte contre les atteintes à l'environnement a identifié des infractions relevant de 17 catégories différentes. Les gendarmes y ont consacré 800h de travail l'an passé et 500h depuis le début de l'année, notamment autour de la forêt de Brotonne, entre Rouen et Le Havre.

Depuis le début de l'année, près de 80 procédures ont été ouvertes. Des résultats encourageants qui sont liés aux patrouilles effectuées par les membres de la CeLEA. Ces derniers interviennent en binôme, deux jours par semaine et surveillent la forêt de Brotonne, du Trait-Maulévrier, le chemin de halage [60km côté Seine], le site des Tourbières à Heurteauville. Ils sont aussi amenés à patrouiller en ville.

Un an après la mise en place de la cellule de lutte contre les atteintes à l'environnement, la préfecture de Seine-Maritime, l'ONF, l'OFB et les gendarmes perçoivent déjà des résultats encourageants.

En quoi consistent leurs interventions ?

Les Patrouilleurs de Brotonne interviennent par exemple pour des vols de bois, de l'écobuage en forêt [faire brûler des déchets verts chez soi : ce qui est interdit], des dépôts sauvages, pour toutes formes de délinquance sur la nature et envers les animaux comme le braconnage, la conduite motorisée dans les zones protégées.

Comme l'indique la préfecture de Seine-Maritime, depuis son lancement, le dispositif déployé sur la presqu'île de Brotonne "sensibilise le public et coordonne les actions de prévention grâce à des patrouilles et des interventions auprès des jeunes, associations, élus, habitants, touristes". Il repose aussi sur la coopération entre l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Office national des forêts (ONF), la gendarmerie et la police intercommunale.

Si au départ, les Patrouilleurs de Brotonne misent sur la prévention, attention, ils peuvent aussi verbaliser.