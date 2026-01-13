Lessay. Stéphanie Maubé candidate à sa réélection

Stéphanie Maubé, maire de Lessay, a annoncé mardi 13 janvier dans un communiqué sa candidature à un nouveau mandat à l'occasion des prochaines élections municipales.

Stéphanie Maubé candidate à un second mandat à Lessay

"Il y a six ans, j'ai eu l'honneur de devenir maire de Lessay. J'annonce que je souhaite poursuivre mon implication et suis candidate à un second mandat", écrit-elle. L'élue rappelle avoir entamé son mandat en 2020 avec "une énergie renouvelée et une approche dynamique", portée par la volonté d'être à l'écoute d'un monde en constante évolution afin de construire pour Lessay "un avenir équilibré et réaliste".

Anticiper les évolutions de la société

Selon Stéphanie Maubé, la société évolue de plus en plus vite, ce qui impose aux collectivités d'analyser les changements en cours et d'en anticiper les conséquences. "Nous devons analyser les changements en cours et anticiper leurs impacts, afin d'évoluer en douceur et adapter le territoire au rythme de chacun", souligne-t-elle, indiquant avoir travaillé avec son équipe "avec ouverture d'esprit et souplesse".

Répondre aux nouvelles attentes des habitants

La maire estime également que le rôle d'une commune a profondément évolué ces dernières années. "Le champ d'action d'une mairie n'est plus exactement le même qu'il y a 10 ou 20 ans", écrit-elle, rappelant que les besoins de la population dépassent désormais les seuls aménagements matériels. Les habitants sont aujourd'hui davantage en attente de lien humain, de convivialité, de loisirs et de culture, mais aussi de sûreté et d'apaisement au quotidien. "Nos bourgs doivent être mieux adaptés aux seniors et aînés, tout en offrant un cadre de vie épanouissant aux familles et aux jeunes actifs", insiste Stéphanie Maubé.

Un projet municipal à détailler prochainement

Cette philosophie guide, selon elle, l'action municipale menée depuis 2020 et constitue le socle de sa candidature. "Nous la détaillerons dans les prochaines semaines", annonce-t-elle, précisant que le bilan du mandat et les projets portés par la nouvelle équipe seront présentés aux habitants à travers des documents distribués dans les boîtes aux lettres et lors de réunions publiques à Lessay.