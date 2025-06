Municipales 2026. Faire d'Avranches une ville "sûre et accueillante" : David Nicolas annonce sa candidature pour un 3e mandat

David Nicolas, le maire d'Avranches, annonce qu'il est candidat pour un 3e mandat aux prochaines municipales en 2026 sur ses réseaux sociaux. David Nicolas, également président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, veut constituer "une équipe renouvelée et engagée" car "il reste tant à faire", écrit-il. Il définit plusieurs priorités : "la sécurité et la lutte appliquée contre la petite délinquance, l'accès aux services publics de qualité, et un environnement et un cadre de vie remarquables".

"Une ville sûre et accueillante"

David Nicolas souhaite faire d'Avranches "une ville sûre, accueillante, bien équipée, tournée vers l'avenir. Une ville où il fait bon vivre à tous les âges de la vie, où chacun trouve sa place et peut s'épanouir ! Pour cela, nous restons particulièrement attentifs au dynamisme commercial et à la vitalité économique. Nous allons aussi continuer à soutenir avec conviction l'ensemble du monde associatif", indique celui qui est à la tête de la ville depuis 2014.

Il est le deuxième à se porter candidat pour la ville d'Avranches après Angélique Ferreira.