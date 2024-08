80e D-Day. "Commémorer c'est se souvenir, c'est aussi transmettre" selon David Nicolas, le maire d'Avranches

Dès le samedi 1er juin, les commémorations du Débarquement vont commencer pour une durée d'une semaine dans la Manche, mais aussi le Calvados. Ce 80e anniversaire de la Libération de la Normandie va même durer jusqu'à la fin de l'été. Les programmes des commémorations sont bien chargés, entre les cérémonies officielles et les moments plus festifs. Comment un élu local s'inscrit-il dans ce contexte ? David Nicolas, le maire d'Avranches et président de l'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie y répond.

En quoi les cérémonies et les commémorations sont-elles importantes ?

"Les commémorations font partie des rites ordinaires de la vie municipale. C'est un cycle d'événements solennels qui a pour principal objet de se souvenir, de rendre hommage aux victimes des différents conflits, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie, d'Indochine… Ces temps de commémorations font partie de la vie de la commune."

Surtout chez nous ?

"En Normandie, c'est dans toutes les histoires familiales. Lorsqu'on pense aux commémorations plus importantes, notamment le 7 juin pour les bombardements d'Avranches, une foule plus nombreuse se rassemble et attend autre chose qu'un simple dépôt de gerbe. Il faut que ces événements revêtent quelque chose de plus festif, même s'il faut rester prudent avec cet adjectif. Il ne faut pas passer à côté de ce qu'attendent les gens qui viennent à ces commémorations. C'est attendu, réclamé. Ne pas le faire, c'est ne pas répondre. Mais mal le faire, c'est se compromettre."

Dans le choix des événements, il faut faire attention ?

"Il faut qu'il y ait du sens. Il faut faire œuvre de pédagogie pour les gens qui viennent. Il peut y avoir, mais ce n'est pas une obligation, lorsqu'on essaie de faire d'une date donnée, une journée commémorative et festive, à la reconstitution. Depuis 2019, nous avons fait le choix de travailler avec des gens qui ont acquis un certain métier dans cet art de la reconstitution, de façon à afficher une réelle dignité et puis surtout une véracité dans la capacité à faire revivre ces événements."

Faut-il aussi être pédagogue ?

"Commémorer c'est se souvenir, c'est aussi transmettre. La reconstitution fait revivre le temps d'une journée un événement à travers ce qui relève du théâtre ou du cinéma. Ce qui est beaucoup plus intéressant, à mon sens, c'est la dimension pédagogique, didactique, que la commune soutient. Elle est surtout portée par les spécialistes de cette histoire, les enseignants, qui ont à cœur, et c'est le cas dans beaucoup de communes, de faire passer des messages, de cultiver la mémoire, mais aussi d'enclencher une réflexion sur la façon dont les faits se sont déroulés et dont certains citoyens ont vécu ces événements."

Que ressent-on pendant ces commémorations quand on est élu ?

"Quand on porte son écharpe tricolore dans une cérémonie, on est empreint d'une certaine solennité. On incarne, d'une certaine manière sa commune. On se doit d'être présent pour rappeler que la commune porte en elle cette histoire, cette mémoire. Si l'élu local n'est pas habité par cette notion de mémoire, il passe un peu à côté du métier. Je pense aussi à mes prédécesseurs qui ont, de par leur responsabilité, fait un travail considérable dans un contexte de crise optimal. On se pose toujours la question de ce qu'on aurait fait à leur place. Parfois, très souvent même, ça nous sert de guide dans nos actions au quotidien. Cela replace le mandat sur le temps long."