Sud-Manche. 80e D-Day : 300 reconstituteurs pour commémorer la bataille de Normandie

En Normandie, le 80e anniversaire du Débarquement va être célébré à partir de début juin. Certains territoires ont pourtant plus été touchés par la bataille de Normandie qui s'est déroulée jusqu'à la mi-août. Le sud-Manche notamment a plus vécu les affrontements durant l'été 44, avec la percée d'Avranches ou encore la contre-attaque de Mortain. "Les combats de la Libération arrivent véritablement vers la fin du mois de juillet", explique le président de l'agglo, historien de métier, David Nicolas.

La communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie va commémorer la bataille de Normandie avec, notamment, une troupe de plus de 300 reconstituteurs et une cinquantaine de véhicules qui vont venir dans le sud-Manche du 31 juillet au 7 août. Il y aura aussi des expositions ou des cérémonies mémorielles plus classiques.

Des événements dans une dizaine de communes

Le groupe invité est la 2nd Armored in Europe, une association d'histoire vivante qui connaît bien son sujet et qui est déjà venue en Normandie il y a cinq ans. Ces passionnés viennent de toute l'Europe et même des Etats-Unis. "Notre souhait était d'éviter certains écueils que l'on peut observer ici et là avec des reconstitutions plus ou moins fidèles. Des gens qui viennent déguisés et non costumés", assure l'élu. La volonté était aussi d'avoir des personnes qui connaissent leur sujet et qui sont capables d'en parler avec le public, "pour amener une dimension pédagogique à leur action". Une dizaine de communes seront traversées, avec ici une reconstitution de bataille, là un camp militaire ouvert au public ou encore une participation à un bal de la libération.