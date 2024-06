[Photos + vidéos] 80e D-Day. Libération du port de Cherbourg en 1944 : l'hommage d'Emmanuel Macron aux Alliés 

L'esplanade Paul Minard à Cherbourg a servi de lieu vendredi 7 juin pour l'organisation d'une cérémonie miliaire nationale commémorant l'importance de la récupération du port le 26 juin 1944, une étape cruciale dans la libération de la France et de l'Europe.

Le chant "De Gaulle" pour commencer

Comme convenu dans le programme, la cérémonie a débuté vers 13h20 avec parmi les prestations, la chanteuse Nathalie Nicaud ayant repris "De Gaulle" et quelques musiques jouées. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron ,en compagnie du préfet de la Manche Xavier Brunetière, est arrivé vers 14h. Il a été reçu par les équipes de la Cité de la Mer.

Pas de discours, juste une revue des troupes

Cette cérémonie militaire a également permis d'évoquer la Voie de la Liberté, route historique suivie par les forces alliées pour libérer la France et l'Europe. Juste à côté de la Cité de la Mer et du sous-marin Le Redoutable, le président de la République a d'abord passé en revue les troupes militaires avant que ne retentisse la Marseillaise. Le chef de l'Etat, accompagné de Paul Leterrier, 102 ans, dernier survivant des fusiliers marins de la France Libre ayant pris part à la bataille de Bir Hakeim, a ensuite déposé une gerbe. La Sonnerie aux morts, les hymnes américain puis français ont ensuite suivi. Emmanuel Macron était également accompagné par Jean Pivain, originaire de Cherbourg, né en 1930 et travaillant au sein de l'Arsenal. Il a été témoin de la libération du port.

Un retour vers Paris

Ensuite, Emmanuel Macron a rencontré des vétérans, parmi lesquels un Américain qui fêtait son anniversaire ce même jour. Il est ensuite parti à la rencontre du public, pour des échanges et quelques photos, avant de remonter en voiture vers 15h15. Son avion l'attendait à l'aéroport de Maupertus pour un retour à Paris où il devait retrouver le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

