80e D-Day. Circulation et stationnement : le point sur les perturbations dans la Manche

De nombreuses perturbations sont à prévoir, du mercredi 5 au vendredi 7 juin dans la Manche, dans le cadre des commémorations pour le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie.

• Mercredi 5 juin à Saint-Lô

La ville de Saint-Lô est concernée par des restrictions de circulation en lien avec le 80e D-Day. Le Président Emmanuel Macron sera mercredi 5 juin, de 16h à 17h, au Haras national. Des animations auront lieu toute la journée. La circulation sera interdite de 10h à 20h dans la rue du Maréchal-Juin, depuis le rond-point du Major Howie jusqu'à celui du restaurant L'Entrepôtes.

Les règles de circulation à Saint-Lô, mercredi 5 juin - Préfecture de la Manche

Il sera aussi impossible de circuler dans les rues de la Gaubedière entre le haras et le Pôle hippique, Paul-Lecacheux qui longe le cimetière, et du Docteur-Alibert. Le stationnement, lui, est interdit de 8h à 20h dans les rues du Docteur-Alibert, de la Gaubedière et des Ecuyers, ainsi que dans le chemin de la Madeleine, et de 19h mardi 4 juin à 20h mercredi 5 juin rue du Maréchal-Juin.

• Jeudi 6 juin sur la RN13 et la RN174

La RN13 sera fermée jeudi 6 juin toute la journée à tous les véhicules dans le sens Caen-Cherbourg, d'Isigny-sur-Mer à Saint-Côme-du-Mont. La RN174, quant à elle, sera fermée entre Saint-Fromond et la bretelle d'accès à la RN13, dans le sens Saint-Lô-Cherbourg. Pour les poids lourds, les sens Cherbourg - Caen et Cherbourg - Saint-Lô seront interdits de Valognes à Hébécrevon. Des déviations seront mises en place.

Les règles de circulation sur la RN13 et la RN174, jeudi 6 juin. - Préfecture de la Manche

• Vendredi 7 juin à Cherbourg

La circulation de tous les véhicules sera interdite dès le jeudi 6 juin à 18h et jusqu'au lendemain à 19h, sur les parkings de la Cité de la Mer, sur l'esplanade Paul-Minard et dans l'allée du Président Menut, et vendredi 7 juin, de 7h à 19h, sur la digue du port Chantereyne.

Le stationnement, quant à lui, sera interdit dès le mercredi 5 juin à 18h jusqu'au vendredi 7 juin à 19h, sur les parkings de la Cité de la Mer, l'esplanade Paul-Minard et la digue du port Chantereyne.