Normandie. 80e D-Day : où Emmanuel Macron a-t-il prévu de se rendre ?

On en sait légèrement un peu plus sur l'organisation du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie avec la venue du président de la République Emmanuel Macron et de nombreux chefs d'Etat du monde entier. Il a prévu un parcours mémoriel sur la libération de la France en 1944 de plusieurs jours, dont trois en Normandie.

Une vidéo d'Emmanuel Macron

Dans une vidéo publiée mercredi 6 mars, à 7h30, Emmanuel Macron a indiqué qu'"un vaste programme commémoratif a été imaginé" pour rendre hommage aux libérateurs. "Il a été pensé et composé dans un vaste effort collectif, avec le concours d'éminents historiens. C'est un programme composé de milliers d'événements locaux que nous souhaitons encourager, mais aussi de plusieurs événements de portée nationale ou internationale, dans le Vercors, où je me rendrai dès le 16 avril, en Bretagne et en Normandie, à Oradour-sur-Glane, en Provence, à Paris, en Alsace."

D'abord le Vercors puis la Bretagne

Le président de la République va donc démarrer son périple de commémorations le mardi 16 avril dans le massif du Vercors, dont le maquis fut, pendant la Seconde Guerre mondiale, une importante base de la Résistance française. Il devrait prononcer un discours à Vassieux-en-Vercors. Mercredi 5 juin, avant la Normandie, le chef de l'Etat se rendra à Plumelec et à Saint-Marcel dans le Morbihan en Bretagne pour un hommage à l'action des parachutistes de la France libre et de la Résistance.

Trois jours de présence en Normandie

Ce même jour, Emmanuel Macron devrait arriver dans l'après-midi ou en fin de journée dans la Manche pour une cérémonie en hommage aux victimes civiles des bombardements à Saint-Lô. Le Haras national devrait être choisi dans le cadre de ces commémorations. Le lendemain, jeudi 6 juin, aura lieu la cérémonie internationale à Saint-Laurent-sur-Mer, là où se trouve Omaha Beach, dans le Calvados.

Enfin, le vendredi 7 juin, le chef de l'Etat a d'abord prévu de se rendre à Bayeux, première grande ville libérée, pour commémorer la réinstallation de la première permanence de la République dans ses institutions. Il prendra ensuite la direction de Cherbourg pour une cérémonie consacrée à la libération du port. Elle devrait avoir lieu à la Cité de la Mer, "hypothèse la plus probable" selon l'Elysée. Lundi 10 juin, Emmanuel Macron se rendra à Tulle puis à Oradour-sur-Glane. Son programme de commémorations se poursuivra tout au long du mois de juin avec, entre autres, le Débarquement en Provence.

Un représentant russe présent ?

Au moins 200 vétérans en provenance des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Canada accompagneront les quelques combattants français. Aucune information ne circule encore quant à la présence de chefs d'Etat associés. Le président russe Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne devrait pas être présent. Un représentant pourrait-il y participer ? "Il est un peu tôt pour répondre à ces questions", confie l'Elysée.