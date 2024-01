Normandie. Les plages du Débarquement classées à l'Unesco ? Hervé Morin sollicite Emmanuel Macron

Les plages du Débarquement seront-elles bientôt classées au patrimoine mondial de l'Unesco ? C'est le souhait du président de la Région Normandie Hervé Morin, qui interpelle le président de la République pour donner un coup d'accélérateur à la candidature. Il a annoncé, lundi 15 janvier, envoyer une lettre à Emmanuel Macron lui proposant d'être à l'initiative d'une déclaration commune, en compagnie des chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des monarques qui seront présents lors du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Donner du poids au dossier

"On pense que s'il y a cette déclaration commune de 30 ou 40 personnes qui représentent un quart ou un cinquième des pays de la planète disant 'Ça a du sens d'inscrire au patrimoine mondial de l'Unesco les plages pour ce qu'elles représentent sur la question de la liberté, de la lutte contre le totalitarisme, de restauration de la démocratie et de la paix en Europe', ce serait un bon coup de main pour nous", argumente le président de Région.

Pour rappel, le processus d'inscription des plages du Calvados et de la Manche avait été mis en pause il y a quelques années. L'Unesco s'était alors interrogé sur la question d'inscrire ou non des sites de guerre, avant de trancher pour une réponse positive. La constitution du dossier peut donc se poursuivre, avec l'objectif d'être classé durant l'année 2025. "Ce sont des procédures administratives terribles, mais personne ne doute de la qualité du dossier et de la valeur symbolique des plages", conclut Hervé Morin.