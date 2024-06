80e D-Day. Emmanuel Macron en Normandie : le programme complet du chef de l'Etat

Trois jours de présence en Normandie ! On en sait plus sur les grandes lignes de l'agenda du président de la République Emmanuel Macron dans la région pour le 80e anniversaire du Débarquement. Le chef de l'Etat, accompagné de ministres, se rendra dans la Manche et le Calvados du mercredi 5 au vendredi 7 juin. Des chefs d'Etat et représentants de plusieurs pays seront aussi présents pour la cérémonie internationale jeudi 6 juin.

Mercredi 5 juin

• 11h, dans le maquis de Saint-Marcel à Plumelec dans le Morbihan : hommage aux maquisards et aux Special Air Service (SAS) français, intégrés dans l'unité de forces spéciales de l'armée britannique.

• 16h, au haras de Saint-Lô : hommage aux victimes civiles de la guerre.

• 19h, dans l'ancienne prison de Caen : hommage aux résistants fusillés de la prison le 6 juillet 1944.

Jeudi 6 juin

• Matinée, au Mémorial britannique de Ver-sur-Mer : cérémonie britannique en présence du roi Charles III.

• Mi-journée, au cimetière à Colleville-sur-Mer : cérémonie américaine en présence du président des Etats-Unis, Joe Biden.

• 15h30, à Saint-Laurent-sur-Mer : cérémonie internationale à Omaha Beach.

Vendredi 7 juin

• 10h, place de Gaulle à Bayeux : cérémonie du retour de la souveraineté républicaine.

• 13h15, près de la Cité de la Mer à Cherbourg : commémoration en lien avec la libération du port, dont le rôle a été stratégique pour les alliés.

