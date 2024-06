80e D-Day. Emmanuel Macron s'exprimera en direct de Caen dans les JT de TF1 et France 2

Programme très chargé pour le président de la République. Jeudi 6 juin, Emmanuel Macron sera à la cérémonie américaine de Colleville-sur-Mer, à la cérémonie britannique de Ver-sur-Mer, ainsi qu'à celle internationale, prenant place à Saint-Laurent-sur-Mer. Ensuite, une réception en présence de nombreux chefs d'Etat doit avoir lieu à Caen, probablement à l'Abbaye aux Hommes.

Cependant, Emmanuel Macron trouve du temps pour s'adresser aux Français, depuis Caen donc, dans les JT de TF1 et de France 2. A 20h15 précisément, le Président évoquera ce 80e D-Day, en présence notamment de Joe Biden et Volodymyr Zelensky, mais aussi les élections européennes, qui se tiennent le 9 juin. L'occasion alors de revenir sur les situations en Ukraine et à Gaza.