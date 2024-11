Caen. Un immeuble de la Grâce de Dieu choisi pour un projet lancé par Emmanuel Macron

L'immeuble Langevin, situé dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen, a été construit en 1963. Et si sa démolition s'imposait presque aux yeux des décideurs il y a un an, la situation est bien différente aujourd'hui. Le bâtiment va être totalement restructuré, seul le squelette sera gardé, grâce aux Quartiers de demain voulus par Emmanuel Macron. Dix projets ont été choisis par l'Etat, qui retient donc celui-ci.

Un modèle pour l'avenir ?

"Trois équipes d'architectes et d'urbanistes de renommée internationale, financés par l'Etat, vont nous accompagner", explique Rudy Niewiadomski, conseiller municipal délégué du quartier de la Grâce de Dieu, et vice-président de Caen la Mer Habitat. "Le coût environnemental d'une démolition était trop important, abonde-t-il. La restructuration est plus vertueuse. Le bilan carbone est 30% meilleur." L'objectif ? Faire de cet exemple caennais un projet pilote à l'échelle nationale.

Les demandes ne sont plus les mêmes

"Nous allons continuer à faire des logements sociaux, à destination des jeunes actifs et des seniors", explique Matthieu Francheteau, directeur de la maîtrise d'ouvrage de Caen la Mer Habitat. Les logements seront plus petits, pour répondre à une volonté qui a évolué. "Plus de la moitié de la demande de logements sociaux concerne de petits logements." Ce qui n'était pas le cas quand ce type d'immeuble était construit, dans les années 60 et 70.

Sur le "socle", une activité économique tertiaire pourrait s'installer, avec des bureaux ou des associations. "Ce qui manque dans ce quartier", continue l'élu.

Matthieu Francheteau est directeur de la maîtrise d'ouvrage de Caen la Mer Habitat.

2028, année charnière pour la Grâce de Dieu

Si aujourd'hui une quarantaine de logements sont occupés dans l'immeuble Langevin, les habitants seront bientôt relogés pour que les travaux débutent. A terme, entre 100 et 120 logements seront disponibles, de quoi accueillir environ 150 locataires, qui auront la chance, peut-être, de voir leurs factures énergétiques diminuer, puisque Matthieu Francheteau assume "vouloir l'étiquette A, ce qui est assez rare en restructuration".

Rudy Niewiadomski se réjouit de voir le quartier de la Grâce de Dieu être lauréat d'un appel à projets national.

Dans à peu près un an, l'équipe lauréate d'architectes sera désignée, et tout pourra s'enclencher. Une livraison de l'immeuble rajeuni est prévue pour 2028, avec une enveloppe avoisinant les 17M€. Soit la même année que la reconstruction, par exemple, de l'école Vieira Da Silva dans ce même quartier. "La Grâce de Dieu est en pleine mutation. Un quartier, ça vit, et c'est important de le développer, d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à la mixité sociale", conclut Rudy Niewiadomski.