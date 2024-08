Caen. L'éducation, la priorité des priorités pour le nouveau maire

Les effectifs sont à peu près stables : 305 classes composent les 30 écoles primaires de Caen, comme l'an passé, avec un nombre d'élèves en très légère baisse, autour de 6 000. Cette rentrée scolaire est particulière pour le nouveau maire Aristide Olivier, qui ne sera pas auprès de ses élèves de l'école Lyautey. "Beaucoup de sujets sont prioritaires, mais je place l'éducation au-dessus de tout, affirme-t-il. Je suis viscéralement convaincu que c'est par l'école qu'on peut corriger les inégalités de destin et offrir un meilleur niveau de vie."

Jamais Caen n'a autant investi pour ses écoles

Alors les projets sont nombreux. Outre les gros investissements, comme la reconstruction de l'école Puits Picard ou le regroupement des écoles Bicoquet et Duc Rollon sur un même site, l'été a été propice à de petits travaux : peinture dans les salles de classe et les couloirs, réaménagement de l'espace restauration (Authie sud et Paul Gernez), réfection des sanitaires (Léopold Sédar Senghor, Victor Lesage et Paul Gernez)… Les cours de certaines écoles sont aussi débitumées (Bosnières et Reine Mathilde), avec l'objectif de végétaliser les 2/3 des établissements d'ici 2030.

L'année scolaire à venir est aussi marquée par le millénaire de la ville, qui occupera bien des classes de CM2, puisque les élèves mèneront des projets encadrés par des partenaires. Les plus jeunes aussi évoqueront cet événement. "J'espère d'ailleurs que tous les Caennais seront concernés par le sujet", sourit Aristide Olivier.