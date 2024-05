80e D-Day. Le programme de l'hommage aux victimes civiles du 5 juin à Saint-Lô

Un hommage aux victimes civiles est programmé mercredi 5 juin au haras de Saint-Lô dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Il sera présidé par le chef de l'Etat Emmanuel Macron. La cérémonie débutera à 15h30 pour un moment solennel.

Réalité virtuelle, expositions, reconstitution, cinéma

En marge de la cérémonie, des animations sont programmées.

Une exposition immersive "Saint-Lô 1944" pour explorer et partager le quotidien des habitants en 1944 : à l'aide de casques de réalité virtuelle vous pourrez explorer Saint-Lô avant-guerre, la ville au lendemain des bombardements et l'élan de la reconstruction des années cinquante. Sur une immense carte, suivez la progression des Alliés durant la Bataille de Normandie, des figurants vont recréer des scènes de défense passive avec du matériel et des costumes d'époque.

Le 8e régiment de transmission évoquera le rôle crucial des pigeons voyageurs pendant la guerre, découvrez aussi une exposition unique de 80 photos en grand format de Saint-Lô détruite puis reconstruite et une projection du film Le 6 juin à l'Aube réalisé par le Normand Jean Grémillon en 1945.

Ces animations seront interrompues le temps de l'hommage solennel et reprendront jusqu'à la fermeture du site à 20h.